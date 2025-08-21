Шахтар – Серветт: де дивитися матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Матч Шахтар – Серветт у плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 21 серпня на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Серветт, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із гранатовими у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Шахтар – Серветт: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Серветт у прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який доступний на OTT-платформах, зокрема на медіасервісі Megogo.

На матчі Шахтар – Серветт працюватиме шотландська бригада арбітрів на чолі з 34-річним Ніком Волшем.

Йому асистуватимуть Деніел Макфарлейн та Френсіс Коннор. Резервним арбітром призначено Крістофера Грема.

За VAR відповідатиме Ендрю Даллас, якому асистуватиме Крістофер Грем.

Команда, яка виграє за підсумком двох матчів, зіграє в основному раунді Ліги конференцій. Невдаха у парі завершить виступи у єврокубках у поточному сезоні.

Нагадаємо, у матчі третього туру Ліги Європи Шахтар поступився у серії пенальті грецькому Панатінаїкосу та вибув у Лігу конференцій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.