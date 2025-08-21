Шахтар – Серветт: прогноз на матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Шахтар і Серветт зустрінуться у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра відбудеться у четвер, 21 серпня, на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові (Польща).

Початок матчу Шахтар – Серветт – о 21:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Шахтар – Серветт: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Шахтар – Серветт є підопічні Арди Турана.

На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.43. Успіх Серветта оцінюють в 7.20. Нічийний результат матчу Шахтар – Серветт в основний час – 4.95.

Це буде третя очна зустріч команд в історії. Проте перші два матчі команд відбулися ще у 1983 році у межах Кубка володаря кубків. В обох зустрічах перемогу святкували гірники (1:0, 2:1).

У разі перемоги за підсумками двох матчів Шахтар вийде до основного етапу Ліги конференцій. Невдаха у цій парі завершить виступи у поточному сезоні єврокубків.

Нагадаємо, у матчі третього туру Ліги Європи Шахтар поступився у серії пенальті грецькому Панатінаїкосу та вибув у Лігу конференцій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.