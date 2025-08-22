Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перших матчів плейоф відбору

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками перших матчів плейоф кваліфікації у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На цій стадії відбулися три матчі за участю українських команд – Динамо грало у Лізі Європи, а Шахтар та Полісся – у Лізі конференцій.

Зараз Україна посідає у таблиці коефіцієнтів УЄФА 27-ме місце.

Скільки балів заробили українські клуби

У перших матчах плейоф-раунду лише Шахтарю вдалося набрати очки, адже гірники зіграли внічию із швейцарським Серветтом (1:1) у Лізі конференцій.

Водночас Полісся зазнало розгромної поразки (0:3) від Фіорентини у Лізі конференцій, а Динамо поступилося Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи з рахунком 1:3.

Нічия принесла у скарбничку 0.125 бала. Загалом Україна має у своєму активі зараз 19.850 бала у таблиці.

За рахунок невдач українських клубів Азербайджан, який йде на 28-му місці, зменшив свій відрив до 0.350 бала. Єдиний представник країни Карабах, який продовжує виступи у Лізі чемпіонів, здобув перемогу над Ференцварошем.

Відставання від 26-ї Словенії тепер становить 0.968 бала. Її клуб Цельє здобув перемогу у Лізі конференцій, а Олімпія Любляна програла.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 94.950 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 84.517 бала (7/7);

3. Іспанія – 78.828 бала (8/8);

4. Німеччина – 74.545 бала (7/7);

5. Франція – 67.819 бала (7/7);

6. Нідерланди – 61.616 бала (6/6);

7. Португалія – 55.766 бала (5/5);

8. Бельгія – 53.550 бала (4/5);

9. Туреччина – 43.500 бала (5/5);

10. Чехія – 40.300 бала (5/5);

… 26. Словенія – 20.468 бала (2/4);

27. Україна – 19.850 бала (3/4);

28. Азербайджан – 19.500 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося три зміни: піднялися Угорщина та Румунія, а Сербія втратила дві позиції та тепер йде на 24-му місці.

Матчі-відповіді плейоф-раунду єврокубків заплановані на 26-28 серпня. Динамо, Шахтар та Полісся гратимуть у четвер, 28 серпня.

