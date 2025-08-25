Динамо – Маккабі Тель-Авів: де дивитися матч-відповідь плейоф відбору Ліги Європи

Матч-відповідь Динамо – Маккабі Тель-Авів у плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26 запланований на 28 серпня. Гра відбудеться на Арені Люблін в однойменному польському місті.

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Динамо – Маккабі Тель-Авів, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру біло-синіх із жовтими у плейоф відбору Ліги Європи, розповідають Факти ICTV.

Динамо – Маккабі Тель-Авів: де дивитися

У прямому ефірі матч Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів вболівальники зможуть подивитися на телеканалі 2+2, доступному на медіасервісі Megogo та платформі Київстар ТБ.

На грі працюватиме чорногорська бригада арбітрів на чолі з 43-річним Николою Дабановичем.

Йому асистуватимуть Владан Тодорович та Срджан Йованович. Резервним арбітром призначено Мілоша Бошковича.

За систему VAR відповідатиме німець Беньямін Бранд, якому допомагатиме його земляк Патрік Ганцльбауер.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основного раунду Ліги Європи. Переможений гратиме в основному раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, у першому матчі Динамо зазнало поразки від Маккабі Тель-Авів із рахунком 1:3.

