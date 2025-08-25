Серветт – Шахтар: де дивитися матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Матч-відповідь Серветт – Шахтар у плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 28 серпня на арені Стад де Женев у швейцарській Женеві.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Серветт – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру гірників із гранатовими у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, розповідають Факти ICTV.

Серветт – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч-відповідь Серветт – Шахтар у прямому ефірі на телеканалі UPL.TV, який доступний на OTT-платформах, зокрема на медіасервісі Megogo.

На матчі Серветт – Шахтар працюватиме іспанська бригада арбітрів, яку очолить 41-річний Гільєрмо Квадра Фернандес.

Йому асистуватимуть Гуадалупе Поррас Аюсо та Анхель Невадо. Резервним арбітром призначено Матео Бускетса Феррера.

За VAR відповідатиме Сесар Сото Градо, якому асистуватиме Мігель Анхель Оріс Аріас.

Команда, яка виграє за підсумком двох матчів, вийде до основного раунду Ліги конференцій. Невдаха у парі завершить виступи у єврокубках сезону-2025/26.

Нагадаємо, у першому матчі, що відбувся минулого тижня, Шахтар зіграв внічию із Серветтом (1:1).

