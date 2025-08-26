Динамо – Маккабі Тель-Авів: прогноз на матч-відповідь плейоф відбору Ліги Європи

Динамо Київ та Маккабі Тель-Авів зустрінуться у матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 28 серпня, на на Арені Люблін в однойменному польському місті.

Початок матчу Динамо Київ – Маккабі Тель-Авів – о 21:00 за київським часом.

Динамо – Маккабі Тель-Авів: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Динамо – Маккабі Тель-Авів є підопічні Олександра Шовковського.

На перемогу Динамо приймають ставки з коефіцієнтом 2.14. Успіх Маккабі оцінюють в 3.40. Нічийний результат матчу Динамо – Маккабі Тель-Авів в основний час – 3.60.

Це буде шоста очна зустріч команд у єврокубках. Двічі перемогу здобували кияни, двічі вони грали внічию, а один раз перемога була за ізраїльським клубом.

Власне, цієї поразки біло-сині зазнали минулого тижня, коли поступилися Маккабі з рахунком 1:3 у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги Європи.

Переможець двоматчевого протистояння зіграє в основному раунді Ліги Європи. Невдаха пари гратиме в основному раунді Ліги конференцій.

