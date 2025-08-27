Українського форварда Емполі Богдана Попова визнали найкращим гравцем першого туру в італійській Серії B.

У матчі проти проти Падови 18-річний українець відзначився дублем та допоміг команді здобути перемогу з рахунком 3:1.

Про визнання Попова як гравця туру повідомляється у соціальних мережах чемпіонату Серії B.

Богдан Попов – найкращий гравець тижня в Серії B

Вихованець київського Динамо з’явився на полі у середині першого тайму, вийшовши на заміну замість травмованого албанця Стівена Шпенді, який відкрив рахунок у грі.

Перший м’яч Попов забив на 41-й хвилині, вдало зігравши на добиванні після кутового. А дубль Богдан оформив після перерви на 66-й хвилині, коли головою замкнув навіс із флангу.

Раніше Попов був у структурі київського Динамо, де грав за команду U-17. У липні 2022 року форвард доєднався до польського Гурніка, а через рік перейшов до Емполі.

Минулого сезону в молодіжному чемпіонаті Італії U-20 він забив за Емполі десять голів у 33 матчах.

