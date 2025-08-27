Фіорентина та Полісся вдруге зустрінуться у матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 28 серпня, на на Стадіо Мапеі – Чітта дель Тріколоре в італійському місті Реджо-Эмілія.

Початок матчу Фіорентина – Полісся – о 21:00 за київським часом.

Фіорентина – Полісся: прогноз букмекерів на матч

Абсолютним фаворитами матчу Фіорентина – Полісся букмекери вважають італійську команду.

На перемогу Фіорентини приймають ставки з коефіцієнтом 1.26. Успіх Полісся оцінюють в 11.50. Нічийний результат другого матчу Фіорентина – Полісся в основний час – 6.30.

Ставки на підсумок двоматчевої дуелі букмекери не приймають, адже впевнені, що переможцями стануть фіалки.

Це буде друга очна зустріч команд в історії. Минулого тижня Полісся поступилося Фіорентині з розгромним рахунком 0:3 у Словаччині.

Переможець двоматчевого протистояння гратиме в основному раунді Ліги конференцій. Для невдахи у парі поточний єврокубковий сезон завершиться.

