Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів плейоф кваліфікації у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На цій стадії відбулися матчі за участю українських команд – Динамо грало у Лізі Європи, а Шахтар та Полісся – у Лізі конференцій.

Після матчів плейоф Україна втратила одну позицію і тепер у таблиці коефіцієнтів УЄФА посідає 28-ме місце.

Скільки балів заробили українські клуби

У матчах-відповідях плейоф Шахтарю та Динамо завдяки перемогам вдалося набрати очки. У Лізі Європи Динамо обіграло Маккабі з рахунком 1:0, а Шахтар дотиснув Серветт у Лізі конференцій (2:1).

Водночас Полісся зазнало вдруге поразки від Фіорентини (2:3) та припинило виступи у Лізі конференцій.

Дві перемоги принесли у скарбничку 0.500 бала. Загалом Україна має у своєму активі зараз 20.350 бала у таблиці.

Азербайджан, який минулого тижня був на 28-му місці, здійснив стрибок на дві позиції, потиснувши Словенію та Україну. Єдиний представник країни – Карабах – вперше вийшов до основного турніру Ліги чемпіонів.

Таким чином, відставання від 27-ї Словенії зараз складає 0.368. Найближчим переслідувачем України є Болгарія, яка відстає на 1.725 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 95.005 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 84.660 бала (7/7);

3. Іспанія – 78.953 бала (8/8);

4. Німеччина – 74.688 бала (7/7);

5. Франція – 67.962 бала (7/7);

6. Нідерланди – 61.866 бала (6/6);

7. Португалія – 57.466 бала (4/5);

8. Бельгія – 54.950 бала (3/5);

9. Туреччина – 43.600 бала (3/5);

10. Чехія – 40.300 бала (4/5);

… 27. Словенія – 20.718 бала (1/4);

28. Україна – 20.350 бала (2/4);

29. Болгарія – 18.625 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося десять змін: Кіпр піднявся на чотири позиції, посунувши Шотландію, Швецію та Ізраїль.

Покращила своє становище на два пункти Румунія, змістивши Хорватію та Угорщину.

Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартують 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.

Основний етап Ліги Європи стартує 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.

