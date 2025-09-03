Україна та Франція зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у п’ятницю, 5 вересня, на стадіоні Тарчиньский Арена у польському Вроцлаві.

Початок матчу Україна – Франція – о 21:45 за київським часом.

Україна – Франція: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Україна – Франція є підопічні Дідьє Дешама.

На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх підопічних Сергія Реброва оцінюють у 8.80. Нічийний результат матчу Україна – Франція в основний час – 4.70.

Це буде 13-та очна зустріч збірних: шість разів перемогу здобували Ле Блю, п’ять разів була зафіксована нічия і лише одного разу перемогли синьо-жовті – це сталося у відборі на ЧС-2014.

Два останні матчі, які команди грали у відборі на попередній Мундіаль у Катарі, завершилися нічийними рахунками – двічі 1:1.

А ось у товариській грі 2020 року Франція завдала збірній України найбільшої поразки в історії з рахунком 1:7.

