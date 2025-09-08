Матч Азербайджан – Україна у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 9 вересня на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку.

Початок матчу – о 19:00 за київським часом.

Матч Азербайджан – Україна, де дивитися та хто покаже другу синьо-жовтих у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Азербайджан – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Азербайджан – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Матч Азербайджан – Україна коментуватимуть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.

Також перед грою о 18:00 розпочнеться студія. Експертами стануть колишні гравці збірної Олександр Головко і Едуард Цихмейструк.

На матчі Азербайджан – Україна працюватиме грецька бригада арбітрів, яку очолить 36-річний Вассіліс Фотіас.

Йому асистуватимуть Андреас Мейнтанас та Міхаїл Пападакіс. Резервним арбітром призначено Анастасіоса Папапетру.

За VAR відповідатиме Ангелос Евангелу, якому асистуватиме Іоанніс Пападопулос.

Після стартових матчів збірна України посідає третє місце у квартеті D, Азербайджан – четвертий. Лідерами йдуть Ісландія та Франція, які набрали по три очки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.