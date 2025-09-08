Азербайджан та Україна зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у вівторок, 9 вересня, на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова у Баку.

Початок матчу Азербайджан – Україна – о 19:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Азербайджан – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Азербайджан – Україна є підопічні Сергія Реброва.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.54. Успіх Азербайджану оцінюють у 6.50. Нічийний результат матчу Азербайджан – Україна в основний час – 4.20.

Це буде третя очна зустріч збірних. Вперше команди зустрічалися у відборі на ЧС-2006: перша гра в Азербайджані завершилася нічиєю 0:0, а у Києві синьо-жовті розгромили суперників 6:0.

Нагадаємо, у стартових матчах відбору Україна поступилася Франції з рахунком 0:2, а Азербайджан зазнав розгромної поразки від Ісландії 0:5.

Після цього Федерація футболу Азербайджану ухвалила рішення про припинення співпраці з головним тренером Фернанду Сантушем.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.