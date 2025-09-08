Міжнародна федерація футболу (ФІФА) внесла зміни до формату та тривалості осінньої міжнародної перерви на матчі національних команд із сезону-2026/27.

Про це повідомила пресслужба ФІФА.

ФІФА змінила календар міжнародних матчів

Згідно з опублікованим календарем, починаючи з осені 2026 року буде дві міжнародні паузи, замість трьох.

ФІФА вирішила об’єднати перерву у вересні та жовтні в одну і вона триватиме два тижні. Це також означатиме, що національні команди у визначений період зможуть зіграти чотири матчі.

У розкладі перша осіння міжнародна пауза запланована з 21 вересня до 6 жовтня 2026 року. Друга перерва на матчі збірних восени запланована на 9-17 листопада.

Календар міжнародних вікон у сезоні 2026 та 2027 роках

23-31 березня. Міжнародне вікно (2 матчі);

1-9 червня. Міжнародне вікно (2 матчі);

11 червня – 19 липня. Чемпіонат світу з футболу;

21 вересня – 6 жовтня. Міжнародне вікно (4 матчі);

9-17 листопада. Міжнародне вікно (2 матчі);

7 січня – 5 лютого 2027 року. Кубок Азії з футболу;

22-30 березня 2027 року. Міжнародне вікно (2 матчі);

7-15 червня 2027 року. Міжнародне вікно (2 матчі);

14 червня – 6 липня 2027 року. Золотий кубок КОНКАКАФ;

20 вересня – 5 жовтня 2027 року. Міжнародне вікно (4 матчі);

8-16 листопада 2027 року. Міжнародне вікно (2 матчі).

У вересні-листопаді 2026 року заплановані матчі групового етапу Ліги націй-2026/2027. Збірна України гратиме у дивізіоні B.

Зазначимо, що перерви на міжнародні матчі у березні та червні 2027 року залишились без змін.

