Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.

Після матчів другого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також першого в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА залишається на 28-му місці.

Зараз дивляться

Скільки балів заробили українські клуби

Динамо розпочало виступи у Лізі конференцій з поразки від клубу АПЛ Крістал Пелес із рахунком 0:2. Водночас донецький Шахтар здобув перемогу над шотландським Абердіном 3:2.

На кону стояв бал до таблиці коефіцієнтів, але зусиллями Шахтаря було зароблено 0.500 бала, тоді як Динамо через поразку стільки ж втратило.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 20.850 бала у таблиці.

Відставання від 27-ї Словенії залишилося на рівні 0.368 бала, адже єдиний представник країни Цельє також здобув перемогу в Лізі конференцій. Найближчим переслідувачем України є Болгарія, яка відстає на 1.725 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 97.561 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 86.803 бала (7/7);

3. Іспанія – 80.953 бала (8/8);

4. Німеччина – 77.259 бала (7/7);

5. Франція – 70.391 бала (7/7);

6. Нідерланди – 62.366 бала (6/6);

7. Португалія – 59.466 бала (4/5);

8. Бельгія – 56.150 бала (3/5);

9. Туреччина – 44.800 бала (3/5);

10. Чехія – 41.500 бала (4/5);

… 27. Словенія – 21.218 бала (1/4);

28. Україна – 20.850 бала (2/4);

29. Болгарія – 19.125 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося чотири зміни: Польща обійшла Данію, піднявшись на 13 місце, а Хорватія змістила з 21 сходинки Румунію.

Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.

Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.