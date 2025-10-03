Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після перемоги Шахтаря і поразки Динамо
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.
Після матчів другого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також першого в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА залишається на 28-му місці.
Скільки балів заробили українські клуби
Динамо розпочало виступи у Лізі конференцій з поразки від клубу АПЛ Крістал Пелес із рахунком 0:2. Водночас донецький Шахтар здобув перемогу над шотландським Абердіном 3:2.
На кону стояв бал до таблиці коефіцієнтів, але зусиллями Шахтаря було зароблено 0.500 бала, тоді як Динамо через поразку стільки ж втратило.
Загалом Україна має у своєму активі зараз 20.850 бала у таблиці.
Відставання від 27-ї Словенії залишилося на рівні 0.368 бала, адже єдиний представник країни Цельє також здобув перемогу в Лізі конференцій. Найближчим переслідувачем України є Болгарія, яка відстає на 1.725 бала.
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 97.561 бала (9/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 86.803 бала (7/7);
- 3. Іспанія – 80.953 бала (8/8);
- 4. Німеччина – 77.259 бала (7/7);
- 5. Франція – 70.391 бала (7/7);
- 6. Нідерланди – 62.366 бала (6/6);
- 7. Португалія – 59.466 бала (4/5);
- 8. Бельгія – 56.150 бала (3/5);
- 9. Туреччина – 44.800 бала (3/5);
- 10. Чехія – 41.500 бала (4/5);
- … 27. Словенія – 21.218 бала (1/4);
- 28. Україна – 20.850 бала (2/4);
- 29. Болгарія – 19.125 бала (1/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося чотири зміни: Польща обійшла Данію, піднявшись на 13 місце, а Хорватія змістила з 21 сходинки Румунію.
Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.
Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.