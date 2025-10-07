Ісландія – Україна: де дивитися матч відбору на ЧС-2026
Матч Ісландія – Україна у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 10 жовтня на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк’явіку.
Початок матчу – о 21:45 за київським часом.
Матч Ісландія – Україна, де дивитися та хто покаже гру вікінгів та синьо-жовтих у кваліфікації на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.
Ісландія – Україна: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Ісландія – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.
Хто коментуватиме матч Ісландія – Україна стане відомо невдовзі.
Після стартових двох турів збірна України посідає третє місце у квартеті D, маючи в активі 1 очко. Стільки ж балів й в Азербайджана, який за додатковими показниками розташовується на четвертому місці.
Лідером групи є збірна Франції, яка взяла у двох матчах максимальні 6 очок. Ісландія йде другою, маючи в активі 3 очки завдяки перемозі над Азербайджаном.