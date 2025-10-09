Ісландія та Україна зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у п’ятницю, 10 жовтня, на стадіоні Лейгардальсведлюр у Рейк’явіку.

Початок матчу Ісландія – Україна – о 21:45 за київським часом.

Ісландія – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Ісландія – Україна є підопічні Сергія Реброва.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 2.43. Успіх Ісландії оцінюють у 3.00. Нічийний результат матчу Ісландія – Україна в основний час – 3.40.

Найбільш реальним результатом матчу у Рейк’явіку вважають нічию 1:1 або мінімальну перемогу синьо-жовтих з рахунком 1:0.

Це буде шоста очна зустріч збірних. Вперше команди зустрічалися у відборі на Євро у 1999 році.

Загалом двічі перемогу здобувала збірна України, один раз Ісландія, а ще двічі команди завершили ігри нічийним рахунком.

Після двох стартових турів відбору збірна України посідає третє місце у групі D, маючи одне очко в активі. Таку ж кількість балів має й Азербайджан, який поступається українцям за додатковими показниками.

Лідирує у квартеті Франція з шістьма очками після двох перемог, а Ісландія з трьома пунктами йде другою.

