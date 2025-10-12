Україна та Азербайджан вдруге зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у понеділок, 13 жовтня, на стадіоні Краковія у польському Кракові.

Початок матчу Україна – Азербайджан – о 21:45 за київським часом.

Україна – Азербайджан: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Україна – Азербайджан є підопічні Сергія Реброва.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.22. Успіх Азербайджану оцінюють у 13.00. Нічийний результат матчу Україна – Азербайджан в основний час – 7.00.

Найбільш реальним результатом матчу у Кракові вважають перемогу синьо-жовтих з рахунком 2:0 або 3:0.

Це буде четверта очна зустріч збірних. Вперше команди зустрічалися у двох товариських матчах у 2006 році.

У вересні у відборі на Мундіаль підопічні Реброва сенсаційно зіграли з азербайджанцями унічию (1:1) у Баку.

Після трьох турів збірна України посідає друге місце у квартеті, маючи в активі 4 очки. Лідером групи є Франції (9 очок). Ісландія йде третьою, маючи в активі 3 очки, а остання сходинка в Азербайджану (1).

