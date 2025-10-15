ЧС-2026 з футболу: список збірних, що вийшли у фінальну частину
Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться у трьох країнах – Канаді, США та Мексиці. Національні збірні господарів отримали від ФІФА прямі путівки на Мундіаль.
Загалом у ЧС-2026 візьмуть участь 48 команд, із яких 45 збірних відберуться через кваліфікаційні турніри.
Під час міжнародної паузи у жовті до списку команд, які зіграють на Мундіалі, додалися Єгипет, Алжир, Гана та Кабо-Верде – для останніх це буде дебют.
Також вийшли Саудівська Аравія, Катар, Кот-д’Івуар, Сенегал, ПАР та Англія, яка стала першою командою від Європи.
Факти ICTV зібрали список збірних, що вийшли у фінальну частину ЧС-2026 з футболу.
ЧС-2026 з футболу: хто вийшов до фінальної частини турніру
Нині на футбольний Мундіаль 2026 року відібралися через відбірковий етап вже 28 збірних.
- Азія (8/8): Японія, Іран, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея, Австралія, Саудівська Аравія, Катар;
- Південна Америка (6/6): Аргентина, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбія;
- Північна Америка (3/6): США, Канада, Мексика;
- Океанія (1/1): Нова Зеландія;
- Європа (1/16): Англія;
- Африка (9/9): Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, Сенегал, ПАР, Кот-д’Івуар;
- Переможці плейоф (0/2):
Чемпіонат світу з футболу 2026 року триватиме з 11 червня до 19 липня. Він унікальний тим, що вперше у турнірі візьмуть участь 48 збірних. Тривалий час на ЧС використовували формат із 32 командами-учасницями.
Матч-відкриття ЧС-2026 має відбутися 11 червня 2026 року в Мехіко, а фінальна гра – 19 липня у Нью-Йорку.
Збірна України розпочала відбір на ЧС-2026 восени цього року. Підопічні Сергія Реброва грають у групі D, де їхніми суперниками є команди Франції, Ісландії та Азербайджану.