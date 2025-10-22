Київське Динамо — це легендарна команда, яку добре знають і щиро підтримують не лише жителі столиці, а й уболівальники з усієї України. Біло-блакитні продовжують свою насичену серію ігор у Лізі конференцій УЄФА та Українській Прем’єр-лізі, показуючи стабільну форму та прагнення до нових перемог.

Нижче наведено розклад матчів Динамо Київ на жовтень, листопад і грудень 2025 року.

Динамо Київ: розклад матчів у жовтні

Самсунспор (Туреччина) – Динамо Київ

23 жовтня, 22:00

Ліга конференцій УЄФА

Матч другого туру основного етапу відбудеться на стадіоні Самсун 19 Мейсон. Головний тренер турецької команди — Томас Райс (Німеччина).

Найцікавіше, що головним арбітром зустрічі стане ісландець Івар Орі Крістіанссон. Нагадаємо, що у першому турі київська команда на формально домашньому полі поступилася англійському Крістал Пелес з рахунком 0:2. Натомість турецький клуб у гостях здолав варшавську Легію.

Тож матч обіцяє бути досить цікавим. Наразі київська команда посідає 28-те місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, тоді як суперник розташувався на 13-й позиції.

Динамо Київ — Кривбас

26 жовтня, 18:00

УПЛ

Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Динамо Київ — Шахтар Донецьк

29 жовтня, 18:00

Кубок України, 1/8 фіналу

Напружене протистояння двох грандів українського футболу.

Динамо Київ: розклад матчів у листопаді 2025 року

Шахтар Донецьк — Динамо Київ

2 листопада, 18:00

УПЛ

Команди знову зустрінуться, цього разу — в чемпіонаті України.

Динамо Київ — Зриньські (Боснія)

6 листопада, 22:00

Ліга конференцій УЄФА

Суперник — команда під керівництвом Желько Петровича.

Динамо Київ — ЛНЗ Черкаси

9 листопада, 15:30

УПЛ

Колос Ковалівка — Динамо Київ

22 листопада

УПЛ

Омонія (Кіпр) — Динамо Київ

27 листопада, 19:45

Ліга конференцій УЄФА

Динамо Київ — СК Полтава

29 листопада

УПЛ

Динамо: розклад матчів грудень 2025

Кудрівка — Динамо Київ

6 грудня

УПЛ

Фіорентина (Італія) – Динамо Київ

11 грудня, 19:45

Ліга конференцій УЄФА

Динамо Київ — Верес Рівне

13 грудня

УПЛ

Динамо Київ — Ноа (Вірменія)

18 грудня, 22:00

Ліга конференцій УЄФА

