Динамо Київ: розклад матчів до кінця року
Київське Динамо — це легендарна команда, яку добре знають і щиро підтримують не лише жителі столиці, а й уболівальники з усієї України. Біло-блакитні продовжують свою насичену серію ігор у Лізі конференцій УЄФА та Українській Прем’єр-лізі, показуючи стабільну форму та прагнення до нових перемог.
Нижче наведено розклад матчів Динамо Київ на жовтень, листопад і грудень 2025 року.
Динамо Київ: розклад матчів у жовтні
Самсунспор (Туреччина) – Динамо Київ
23 жовтня, 22:00
Ліга конференцій УЄФА
Матч другого туру основного етапу відбудеться на стадіоні Самсун 19 Мейсон. Головний тренер турецької команди — Томас Райс (Німеччина).
Найцікавіше, що головним арбітром зустрічі стане ісландець Івар Орі Крістіанссон. Нагадаємо, що у першому турі київська команда на формально домашньому полі поступилася англійському Крістал Пелес з рахунком 0:2. Натомість турецький клуб у гостях здолав варшавську Легію.
Тож матч обіцяє бути досить цікавим. Наразі київська команда посідає 28-те місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, тоді як суперник розташувався на 13-й позиції.
Динамо Київ — Кривбас
26 жовтня, 18:00
УПЛ
Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського.
Динамо Київ — Шахтар Донецьк
29 жовтня, 18:00
Кубок України, 1/8 фіналу
Напружене протистояння двох грандів українського футболу.
Динамо Київ: розклад матчів у листопаді 2025 року
Шахтар Донецьк — Динамо Київ
2 листопада, 18:00
УПЛ
Команди знову зустрінуться, цього разу — в чемпіонаті України.
Динамо Київ — Зриньські (Боснія)
6 листопада, 22:00
Ліга конференцій УЄФА
Суперник — команда під керівництвом Желько Петровича.
Динамо Київ — ЛНЗ Черкаси
9 листопада, 15:30
УПЛ
Колос Ковалівка — Динамо Київ
22 листопада
УПЛ
Омонія (Кіпр) — Динамо Київ
27 листопада, 19:45
Ліга конференцій УЄФА
Динамо Київ — СК Полтава
29 листопада
УПЛ
Динамо: розклад матчів грудень 2025
Кудрівка — Динамо Київ
6 грудня
УПЛ
Фіорентина (Італія) – Динамо Київ
11 грудня, 19:45
Ліга конференцій УЄФА
Динамо Київ — Верес Рівне
13 грудня
УПЛ
Динамо Київ — Ноа (Вірменія)
18 грудня, 22:00
Ліга конференцій УЄФА