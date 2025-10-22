Київське Динамо — це легендарна команда, яку добре знають і щиро підтримують не лише жителі столиці, а й уболівальники з усієї України. Біло-блакитні продовжують свою насичену серію ігор у Лізі конференцій УЄФА та Українській Прем’єр-лізі, показуючи стабільну форму та прагнення до нових перемог.  

Нижче наведено розклад матчів Динамо Київ на жовтень, листопад і грудень 2025 року. 

Динамо Київ: розклад матчів у жовтні 

Самсунспор (Туреччина) – Динамо Київ 

23 жовтня, 22:00 

Ліга конференцій УЄФА 

Матч другого туру основного етапу відбудеться на стадіоні Самсун 19 Мейсон. Головний тренер турецької команди — Томас Райс (Німеччина). 

Найцікавіше, що головним арбітром зустрічі стане ісландець Івар Орі Крістіанссон. Нагадаємо, що у першому турі київська команда на формально домашньому полі поступилася англійському Крістал Пелес з рахунком 0:2. Натомість турецький клуб у гостях здолав варшавську Легію. 

Тож матч обіцяє бути досить цікавим. Наразі київська команда посідає 28-те місце у турнірній таблиці Ліги конференцій, тоді як суперник розташувався на 13-й позиції. 

Динамо Київ — Кривбас 

26 жовтня, 18:00 

УПЛ 

Гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського. 

Динамо Київ — Шахтар Донецьк 

29 жовтня, 18:00 

Кубок України, 1/8 фіналу 

Напружене протистояння двох грандів українського футболу. 

Динамо Київ: розклад матчів у листопаді 2025 року 

Шахтар Донецьк — Динамо Київ 

2 листопада, 18:00 

УПЛ 

Команди знову зустрінуться, цього разу — в чемпіонаті України. 

Динамо Київ — Зриньські (Боснія) 

6 листопада, 22:00 

Ліга конференцій УЄФА 

Суперник — команда під керівництвом Желько Петровича. 

Динамо Київ — ЛНЗ Черкаси 

9 листопада, 15:30 

УПЛ 

Колос Ковалівка — Динамо Київ 

22 листопада

УПЛ 

Омонія (Кіпр) — Динамо Київ 

27 листопада, 19:45 

Ліга конференцій УЄФА 

Динамо Київ — СК Полтава 

29 листопада

УПЛ 

Динамо: розклад матчів грудень 2025  

Кудрівка — Динамо Київ  

6 грудня 

УПЛ  

Фіорентина (Італія) – Динамо Київ  

11 грудня, 19:45 

Ліга конференцій УЄФА  

Динамо Київ — Верес Рівне 

13 грудня

УПЛ 

Динамо Київ — Ноа (Вірменія) 

18 грудня, 22:00 

Ліга конференцій УЄФА 

Динамо Крістал Пелес

