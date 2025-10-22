Матч Шахтар – Легія у другому турі Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 23 жовтня на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Матч Шахтар – Легія, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з польською командою у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Шахтар – Легія: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Легія у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт, Максимальна та MEGOPACK N+S.

Зустріч Шахтар – Легія прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Звєров.

На матчі Шахтар – Легія працюватиме португальська бригада арбітрів на чолі з 33-річним Густаво Коррея.

Йому асистуватимуть Андре Філіпе Ногейра Діаш та Тіаго Костас. Резервним арбітром призначено Клаудіо Перейру.

За VAR відповідатиме Андре Нарсісо, якому асистуватиме Бруно Естевес.

Загалом на стадії основного етапу Ліги конференцій у Шахтаря заплановано шість матчів – три вдома та три на виїзді.

Шахтар у єврокубку стартував з перемоги над швейцарським Абурдіном з рахунком 3:2. Після гри з Легією підопічні Арди Турана зіграють також з ірландським Шемрок Роверс, хорватською Рієкою, ісландським Брейдаблік та мальтійським Хамрун Спартанс.

