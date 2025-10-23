Матч Самсунспор – Динамо Київ у другому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 23 жовтня. Гра відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня у турецькому місті Самсун.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Самсунспор – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру біло-синіх у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Самсунспор – Динамо Київ: де дивитися

У прямому ефірі матч Самсунспор – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на медіасервісі Megogo.

Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK N+S.

Матч Самсунспор – Динамо Київ прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала.

На грі працюватиме бельгійська бригада арбітрів на чолі з 36-річним Іваром Оррі Крістіанссоном.

Йому асистуватимуть Біркір Сігурдсон та Гільфі Мар Сігурдссон. Резервним арбітром призначено Вільяльма Туррінссона.

За систему VAR відповідатиме австрієць Мануель Шуеттенгрубер, якому допомагатиме Александр Харкам.

У першому турі Ліги конференцій Динамо зазнало поразки від англійського Крістал Пелес із рахунком 2:0.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.