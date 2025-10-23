Самсунспор – Динамо Київ: де дивитися матч Ліги конференцій
Матч Самсунспор – Динамо Київ у другому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 23 жовтня. Гра відбудеться на Самсунському стадіоні імені 19-го травня у турецькому місті Самсун.
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Самсунспор – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже другу гру біло-синіх у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Самсунспор – Динамо Київ: де дивитися
У прямому ефірі матч Самсунспор – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на медіасервісі Megogo.
Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатами Спорт, Максимальна та MEGOPACK N+S.
Матч Самсунспор – Динамо Київ прокоментують Олександр Новак і Віталій Похвала.
На грі працюватиме бельгійська бригада арбітрів на чолі з 36-річним Іваром Оррі Крістіанссоном.
Йому асистуватимуть Біркір Сігурдсон та Гільфі Мар Сігурдссон. Резервним арбітром призначено Вільяльма Туррінссона.
За систему VAR відповідатиме австрієць Мануель Шуеттенгрубер, якому допомагатиме Александр Харкам.
У першому турі Ліги конференцій Динамо зазнало поразки від англійського Крістал Пелес із рахунком 2:0.