Київське Динамо зазнало розгромної поразки від турецького Самсунспора у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26.

Матч Самсунспор – Динамо Київ відбувся на Самсунському стадіоні імені 19-го травня у місті Самсун та завершився поразкою біло-синіх з рахунком 0:3.

Самсунспор – Динамо Київ: як минув матч

Господарі відкрили рахунок вже на другій хвилині зустрічі після голу Ентоні Мусаба.

У середині першого тайму Динамо могло зрівнювати, але Олександр Караваєв пробив повз ворота. Натомість на 34-й хвилині чадський форвард Маріус вразив ворота Руслана Нещерета.

У другому таймі Самсунспор довів рахунок до розгромного після удару данського хавбека Карло Хольсе.

Загалом за матч Динамо завдало лише п’ятьох ударів і жодного у ствір воріт. Тоді як господарі 14 разів били (п’ять у ствір) по воротах Нещерета.

Самсунспор – Динамо 3:0

Голи: Мусаба, 2, Маріус, 34, Хольсе, 63

У турнірній таблиці Ліги конференцій Динамо з двома поразками перебуває на третьому місці з кінця. Київський клуб разом із ісландським Брейдабліком та хорватською Рієкою залишається єдиними, хто ще не відзначився на основному етапі ЛК.

Наступним суперником підопічних Олександра Шовковського у турнірі стане боснійський Зріньски. Гра запланована на 6 листопада.

