Матч Шахтар – Динамо Київ в 11-му турі чемпіонату України запланований на неділю, 2 листопада. Гра відбудеться у Львові на Арені Львів.

Початок матчу – о 18:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників із біло-синіми в УПЛ, розповідають Факти ICTV.

Шахтар – Динамо Київ: де дивитися

У прямому ефірі матч Шахтар – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на платформі UPL.TV.

Телеканал UPL.TV доступний у низки кабельних операторів аналогового та цифрового телебачення. Також гру можна буде подивитися на OTT-платформах, зокрема на медіасервісах MEGOGO та Київстар ТБ.

На грі Шахтар – Динамо працюватиме бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим. Йому асистуватимуть Олександр Павлінов та Віталій Сухін. За VAR відповідатиме Ігор Пасхал.

Після десяти турів чемпіонату України Шахтар є лідером УПЛ, випереджаючи київський клуб на одне очко. Команда має у своєму активі 21 бал, тоді як підопічні Олександра Шовковського набрали 20 очок.

Шахтар і Динамо провели між собою 74 матчі в чемпіонаті України. Гірники здобули 28 перемог, у киян – 25. Ще 21 зустріч завершилася нічиєю.

