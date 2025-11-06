Матч Динамо Київ – Зріньскі у другому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 6 листопада. Гра відбудеться на Арені Люблін у польському Любліні.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Динамо Київ – Зріньскі, де дивитися в Україні та хто покаже гру біло-синіх проти боснійської команди у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Динамо Київ – Зріньскі: де дивитися

У прямому ефірі матч Динамо Київ – Зріньскі вболівальники зможуть подивитися на медіасервісі Megogo.

Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч Динамо Київ – Зріньскі прокоментують Олександр Новак і Віталій Волочай.

На грі працюватиме нідерландська бригада арбітрів на чолі з 32-річним Марк Нагтегаал. Йому асистуватимуть Діон Фікерт та Мурат Кючюкербір . Резервним арбітром призначено Алекса Боса.

За систему VAR відповідатиме Ервін Бланк, якому допомагатиме Едвін Ван Де Грааф.

У стартових матчах Динамо Київ зазнало двох поразок, спершу від англійського Крістал Пелас, а в другому турі від турецького Самсунспора.

