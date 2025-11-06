Матч Шахтар – Брейдаблік у третьому турі Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 6 листопада на міському стадіоні імені Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – о 19:45 за київським часом.

Матч Шахтар – Брейдаблік, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з ісландською командою у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Шахтар – Брейдаблік: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Брейдаблік у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Зустріч Шахтар – Брейдаблік прокоментують Володимир Звєров і Віталій Похвала.

На матчі працюватиме румунська бригада арбітрів на чолі з 38-річним Андреєм Чівулете. Йому асистуватимуть Раду Гінгулеак та Крісті Даніель Ілінца. Резервним арбітром призначено Раду Петреску.

За VAR відповідатиме Себастьян Колческу, якому асистуватиме Адріан Костреє.

Загалом на стадії основного етапу Ліги конференцій у Шахтаря заплановано шість матчів – три вдома та три на виїзді.

У другому турі Шахтар сенсаційно поступився польській Легії з рахунком 1:2. Після двох турів підопічні Арди Турана мають у своєму активі 3 очки, їхній суперник набрав 1 бал завдяки нічиїй з КуПСом.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.