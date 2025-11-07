Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася на одну позицію після двох перемог
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.
Після матчів четвертого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також третього в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 27-ме місце.
Скільки балів заробили українські клуби
У третьому турі Ліги конференцій обидва українські клуби здобули перемогу. Подібне на стадії основного етапу траплялося ще у 2018 році.
Шахтар у домашньому матчі обіграв ісландський Брейдаблік з рахунком 2:0, а Динамо здобуло розгромну перемогу над боснійським Зріньскі з рахунком 6:0.
На кону стояв бал до таблиці коефіцієнтів, з чим команди чудово впоралися.
Загалом Україна має у своєму активі зараз 21.850 бала у таблиці.
Завдяки двом перемогам вдалося посунути з 27-го місця Словаччину, у якої залишився один представник, а також наблизитися до 26-ї Словенії (відставання 0.368 бала) та 25-го Азербайджану (відставання 0.400 балів).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 100.783 бала (9/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 89.088 бала (7/7);
- 3. Іспанія – 83.328 бала (8/8);
- 4. Німеччина – 79.974 бала (7/7);
- 5. Франція – 71.819 бала (7/7);
- 6. Нідерланди – 64.033 бала (6/6);
- 7. Португалія – 60.666 бала (4/5);
- 8. Бельгія – 56.950 бала (3/5);
- 9. Туреччина – 47.000 бала (3/5);
- 10. Чехія – 43.100 бала (4/5);
- … 26. Словенія – 22.218 бала (1/4);
- 27. Україна – 21.850 бала (2/4);
- 28. Словаччина – 21.375 бала (1/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу більше змін не відбулося.
Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.
Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.