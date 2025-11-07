Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.

Після матчів четвертого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також третього в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 27-ме місце.

Зараз дивляться

Скільки балів заробили українські клуби

У третьому турі Ліги конференцій обидва українські клуби здобули перемогу. Подібне на стадії основного етапу траплялося ще у 2018 році.

Шахтар у домашньому матчі обіграв ісландський Брейдаблік з рахунком 2:0, а Динамо здобуло розгромну перемогу над боснійським Зріньскі з рахунком 6:0.

На кону стояв бал до таблиці коефіцієнтів, з чим команди чудово впоралися.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 21.850 бала у таблиці.

Завдяки двом перемогам вдалося посунути з 27-го місця Словаччину, у якої залишився один представник, а також наблизитися до 26-ї Словенії (відставання 0.368 бала) та 25-го Азербайджану (відставання 0.400 балів).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

  • 1. Англія – 100.783 бала (9/9 клубів продовжують виступи);
  • 2. Італія – 89.088 бала (7/7);
  • 3. Іспанія – 83.328 бала (8/8);
  • 4. Німеччина – 79.974 бала (7/7);
  • 5. Франція – 71.819 бала (7/7);
  • 6. Нідерланди – 64.033 бала (6/6);
  • 7. Португалія – 60.666 бала (4/5);
  • 8. Бельгія – 56.950 бала (3/5);
  • 9. Туреччина – 47.000 бала (3/5);
  • 10. Чехія – 43.100 бала (4/5);
  • … 26. Словенія – 22.218 бала (1/4);
  • 27. Україна – 21.850 бала (2/4);
  • 28. Словаччина – 21.375 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу більше змін не відбулося.

рейтинг УЄФА

Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.

Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.

Читайте також
ЧС-2026 з футболу: список збірних, що вийшли у фінальну частину
збірна Кабо-Верде

Пов'язані теми:

ДинамоЛіга ЄвропиЛіга чемпіонівУЄФАФутболШахтар
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.