Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.

Після матчів четвертого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також третього в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 27-ме місце.

Скільки балів заробили українські клуби

У третьому турі Ліги конференцій обидва українські клуби здобули перемогу. Подібне на стадії основного етапу траплялося ще у 2018 році.

Шахтар у домашньому матчі обіграв ісландський Брейдаблік з рахунком 2:0, а Динамо здобуло розгромну перемогу над боснійським Зріньскі з рахунком 6:0.

На кону стояв бал до таблиці коефіцієнтів, з чим команди чудово впоралися.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 21.850 бала у таблиці.

Завдяки двом перемогам вдалося посунути з 27-го місця Словаччину, у якої залишився один представник, а також наблизитися до 26-ї Словенії (відставання 0.368 бала) та 25-го Азербайджану (відставання 0.400 балів).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 100.783 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 89.088 бала (7/7);

3. Іспанія – 83.328 бала (8/8);

4. Німеччина – 79.974 бала (7/7);

5. Франція – 71.819 бала (7/7);

6. Нідерланди – 64.033 бала (6/6);

7. Португалія – 60.666 бала (4/5);

8. Бельгія – 56.950 бала (3/5);

9. Туреччина – 47.000 бала (3/5);

10. Чехія – 43.100 бала (4/5);

… 26. Словенія – 22.218 бала (1/4);

27. Україна – 21.850 бала (2/4);

28. Словаччина – 21.375 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу більше змін не відбулося.

Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.

Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.

