Ціна “кусається”: скільки коштує нова форма збірної України з футболу
Збірна України з футболу у середу представила нову форму, у якій зіграє заключні матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 року.
Домашній комплект виконаний у жовтому кольорі з синіми смужками.
Скільки коштує форма збірної України
6 жовтня нове екіпірування збірної України з футболу від компанії adidas надійшло у продаж у магазини УАФ та компанії виробника.
Вартість форми збірної України, а саме футболки, яка називається Authentic, становить 6 999 грн. Репліку можна придбати за 4 999 грн.
Жіноча джерсі синьо-жовтих обійдеться у 4 999 грн.
Також шорти з комплекту форми збірної України оцінені у 2 499 грн. Крім того у комплект домашньої форми синьо-жовтих входять гетри, які коштують 999 грн.
Таким чином, сумарно комплект форми збірної України з футболу обійдеться у 10 497 грн.
У новій формі збірна України з футболу матиме нагоду зіграти у найближчих матчах відбору на ЧС-2026 проти команд Франції та Ісландії.
Також найближчим часом мають презентувати виїзний комплект форми, виконаний у синьому кольорі.