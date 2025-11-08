Збірна України з футболу у середу представила нову форму, у якій зіграє заключні матчі групового етапу кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 року.

Домашній комплект виконаний у жовтому кольорі з синіми смужками.

Скільки коштує форма збірної України

6 жовтня нове екіпірування збірної України з футболу від компанії adidas надійшло у продаж у магазини УАФ та компанії виробника.

Вартість форми збірної України, а саме футболки, яка називається Authentic, становить 6 999 грн. Репліку можна придбати за 4 999 грн.

Жіноча джерсі синьо-жовтих обійдеться у 4 999 грн.

Також шорти з комплекту форми збірної України оцінені у 2 499 грн. Крім того у комплект домашньої форми синьо-жовтих входять гетри, які коштують 999 грн.

Таким чином, сумарно комплект форми збірної України з футболу обійдеться у 10 497 грн.

У новій формі збірна України з футболу матиме нагоду зіграти у найближчих матчах відбору на ЧС-2026 проти команд Франції та Ісландії.

Також найближчим часом мають презентувати виїзний комплект форми, виконаний у синьому кольорі.

