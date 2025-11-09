Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров учетверте став батьком.

Про радісну звістку повідомила його дружина, Анна Реброва у соціальній мережі Instagram.

У Реброва народилася четверта дитина

– B нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025, – йдеться у дописі Анни.

Дружина 51-річного футбольного фахівця поділилася також кількома знімками з немовлям. На одному вона в оточенні своїх старших синів тримає малечу.

На інших двох фото видно ручки дитини, а також як малеча тримає пальчиками руку батька.

Сергій Ребров був двічі одружений. Від шлюбу з першою дружиною Людмилою у нього є син Дмитро.

У 2016 році фахівець одружився вдруге. Його обраницею стала на 15 років молодша від нього Анна, у шлюбі з якою народилося раніше двоє синів Олександр у 2016 році та Микита у 2018 році.

