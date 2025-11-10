Матч Франція – Україна у відборі на ЧС-2026 із футболу відбудеться 13 листопада на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Матч Франція – Україна, де дивитися та хто покаже другу гру синьо-жовтих проти Ле Блю у відборі на чемпіонат світу-2026, розповідають Факти ICTV.

Франція – Україна: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Франція – Україна у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Хто саме коментуватиме гру у Парижі, стане відомо згодом.

Востаннє команди зустрічалися у вересні у польському Вроцлаві у відборі на ЧС-2026. Тоді гра завершилася поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:2. Голами відзначилися Мікаель Олісе та Кіліан Мбаппе.

Після чотирьох матчів збірна України посідає друге місце у квартеті D, маючи в активі 7 очок.

Лідером групи є збірна Франції, яка набрала 10 очок. Ісландія йде третьою, маючи 4 очки, а остання сходинка в Азербайджану (1).

