Франція та Україна вдруге зустрінуться у матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 з футболу у групі D.

Гра відбудеться у четвер, 13 листопада, на стадіоні Парк де Пренс у Парижі.

Початок матчу Франція – Україна – о 21:45 за київським часом.

Франція – Україна: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, абсолютним фаворитами матчу Франція – Україна є підопічні Дідьє Дешама.

На перемогу збірної Франції приймають ставки з коефіцієнтом 1.21. Успіх України оцінюють у 13.50. Нічийний результат матчу Франція – Україна в основний час – 7.30.

Найбільш реальним результатом матчу у Парижі вважають перемогу Ле Блю з рахунком 2:0 або 3:0.

Це буде 14-та очна зустріч збірних. Вперше команди зустрічалися у відборі на чемпіонат Європи у 1999 році. Загалом французи здобули перемогу в семи матчах, один раз виграли українці, а ще у п’яти матчах була зафіксована нічия.

Востаннє команди зустрічалися у вересні у Вроцлаві у відборі на ЧС-2026. Гра завершилася поразкою синьо-жовтих з рахунком 0:2.

Після чотирьох матчів збірна України посідає друге місце у квартеті D, маючи в активі 7 очок. Лідером групи є збірна Франції (10 очок), Ісландія йде третьою, маючи 4 очки, а остання сходинка в Азербайджану (1).

