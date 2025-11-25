Матч Шемрок Роверс – Шахтар у четвертому турі Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 27 листопада на стадіоні Талла в Дубліні.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Шемрок Роверс – Шахтар, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з ірландською командою у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Шемрок Роверс – Шахтар: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шемрок Роверс – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує зустріч Шемрок Роверс – Шахтар, стане відомо згодом.

На матчі працюватиме словацька бригада арбітрів на чолі з 37-річним Філіпом Гловою. Йому асистуватимуть Даніель Полачек та Петер Беднар. Резервним арбітром призначено Балінта Кішша.

За VAR відповідатиме поляк Пьотр Ласик, якому асистуватиме Лукаш Кузма.

Після трьох турів Шахтар має у своєму активі 6 очок завдяки двом перемогам. Шемрок поки набрав лише один пункт після нічиєї у попередній грі проти АЕКа.

