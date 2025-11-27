Омонія – Динамо Київ: де дивитися матч Ліги конференцій
Матч Омонія – Динамо Київ у четвертому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 27 листопада. Гра відбудеться на стадіоні ГСП у Нікосії.
Початок матчу – о 19:45 за київським часом.
Матч Омонія – Динамо Київ, де дивитися в Україні та хто покаже гру біло-синіх проти кіпрської команди у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Омонія – Динамо Київ: де дивитися
У прямому ефірі матч Омонія – Динамо Київ вболівальники зможуть подивитися на медіасервісі Megogo.
Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою Спорт та в усіх MEGOPACK.
Матч Омонія – Динамо Київ прокоментують Володимир Звєров і Віталій Волочай.
На грі працюватиме болгарська бригада арбітрів на чолі з 34-річним Радославом Гидженовим. Йому асистуватимуть Мірослав Максімов та Петар Мітрев. Резервним арбітром призначено Волена Чінкова.
За систему VAR відповідатиме Нікола Попов, якому допомагатиме Дімітар Дімітров.
Нагадаємо, після стартових поразок у третьому турі Динамо здобуло розгромну перемогу 6:0 над боснійським Зріньскі. Таким чином біло-сині підходять до матчу з трьома очками, в кіпрської команди – два очки завдяки нічиїм з Дрітою та Лозанною.