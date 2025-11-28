Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.

Після матчів п’ятого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також четвертого в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 25-ме місце.

Скільки балів заробили українські клуби

У четвертому турі Ліги конференцій очки до таблички приніс тільки донецький Шахтар.

Гірники у виїзному матчі у Дубліні обіграли Шемрок Роверс з рахунком 2:1, а ось Динамо зазнало поразки від кіпрської Омонії з рахунком 0:2.

Перемога Шахтаря додала у скарбничку України 0.5 бала.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 22.350 бала у таблиці.

Завдяки цій перемозі перемогам вдалося посунути відразу двох конкурентів Азербайджан (на 0.100 бала) та Словенію (на 0.132 бала).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 101.783 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 90.517 бала (7/7);

3. Іспанія – 84.203 бала (8/8);

4. Німеччина – 80.974 бала (7/7);

5. Франція – 73.444 бала (7/7);

6. Нідерланди – 64.700 бала (6/6);

7. Португалія – 62.066 бала (4/5);

8. Бельгія – 57.750 бала (3/5);

9. Туреччина – 47.475 бала (3/5);

10. Чехія – 44.300 бала (4/5);

… 24. Сербія – 23.375 бала (1/4);

25. Україна – 22.350 бала (2/4);

26. Азербайджан – 22.250 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося п’ять змін. Румунія змогла посунути з 22-ї позиції Угорщину.

Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.

Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.

