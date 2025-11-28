Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна піднялася дві позиції після перемоги Шахтаря
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.
На стадії основного етапу Ліги конференцій виступають два українські клуби – Динамо та Шахтар.
Після матчів п’ятого туру в ЛЧ та ЛЄ, а також четвертого в ЛК, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА піднялася на 25-ме місце.
Скільки балів заробили українські клуби
У четвертому турі Ліги конференцій очки до таблички приніс тільки донецький Шахтар.
Гірники у виїзному матчі у Дубліні обіграли Шемрок Роверс з рахунком 2:1, а ось Динамо зазнало поразки від кіпрської Омонії з рахунком 0:2.
Перемога Шахтаря додала у скарбничку України 0.5 бала.
Загалом Україна має у своєму активі зараз 22.350 бала у таблиці.
Завдяки цій перемозі перемогам вдалося посунути відразу двох конкурентів Азербайджан (на 0.100 бала) та Словенію (на 0.132 бала).
Таблиця коефіцієнтів УЄФА
- 1. Англія – 101.783 бала (9/9 клубів продовжують виступи);
- 2. Італія – 90.517 бала (7/7);
- 3. Іспанія – 84.203 бала (8/8);
- 4. Німеччина – 80.974 бала (7/7);
- 5. Франція – 73.444 бала (7/7);
- 6. Нідерланди – 64.700 бала (6/6);
- 7. Португалія – 62.066 бала (4/5);
- 8. Бельгія – 57.750 бала (3/5);
- 9. Туреччина – 47.475 бала (3/5);
- 10. Чехія – 44.300 бала (4/5);
- … 24. Сербія – 23.375 бала (1/4);
- 25. Україна – 22.350 бала (2/4);
- 26. Азербайджан – 22.250 бала (1/4).
Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося п’ять змін. Румунія змогла посунути з 22-ї позиції Угорщину.
Матчі основного етапу Ліги чемпіонів стартували 16 вересня, останній тур запланований на 29 січня 2026 року.
Основний етап Ліги Європи стартував 24-25 вересня, а Ліги конференцій – 2 жовтня.