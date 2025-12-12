Після чергового блоку матчів у єврокубках, УЄФА оприлюднила оновлену таблицю коефіцієнтів, де зміни торкнулися й України. Результати Шахтаря та Динамо по-різному вплинули на загальне становище.

Яке місце займає Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА, читайте в нашому матеріалі.

Виступи українських клубів у Лізі конференцій

Шахтар провів дуже важливий поєдинок на виїзді та здобув перемогу 2:0 над Хамрун Спартанс. Цей успіх остаточно забезпечив команді місце в плей-офф Ліги конференцій і дав змогу серйозно наблизитися до прямого виходу в 1/8 фіналу. Перед останнім туром донеччанам достатньо зіграти внічию вдома проти хорватської Рієки, щоб гарантувати собі максимально зручну позицію.

Натомість Динамо не змогло зачепитися за очки у Флоренції, поступившись Фіорентині 1:2. Отже кияни втратили шанси продовжити сезон у турнірі. Їхній матч проти Ноа в останньому турі не матиме жодного турнірного впливу, адже результат вже не змінить їхнє становище в групі.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: місце України

Завдяки перемозі донеччан у рейтингову скарбничку України додалося одразу кілька компонентів.

Ба більше, запас потенційних балів ще не вичерпаний. Якщо Шахтар закінчить групу на першій позиції, до загального доробку можуть додати 4 очки за перемогу в групі та ще 0.5 бала за вихід напряму в 1/8 фіналу. Отже, якщо донеччани отримають перемогу, це суттєво вплине на таблицю коефіцієнтів УЄФА та позицію України.

На сьогодні в сезоні 2025/26 Україна перебуває на 15-й сходинці серед усіх футбольних асоціацій.

Якщо ж дивитися на п’ятирічний рейтинг, який визначає кількість місць у єврокубках, Україна посідає 25-те місце (23.256).

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 5 тур

Останній матч групового етапу Ліги конференцій має стратегічне значення. Чергова перемога Шахтаря може суттєво збільшить шанси України піднятися максимально близько до топ-22 європейських асоціацій.

Потрапляння в цю групу важливе тим, що чемпіон УПЛ у сезоні 2027/28 стартуватиме не з першого, а з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, що значно полегшує шлях до групового етапу.

Окремо варто згадати й клубний рейтинг, адже Шахтар після останнього успіху піднявся на 47-му позицію серед європейських клубів, тоді як Динамо зараз перебуває на 115-му місці.

