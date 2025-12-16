Матч Динамо Київ – Ноа у шостому турі основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 запланований на 18 грудня. Гра відбудеться на Арені Люблін в однойменному польському місті.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Динамо Київ – Ноа, де дивитися в Україні та хто покаже гру біло-синіх проти вірменської команди у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Динамо Київ – Ноа: де дивитися

У прямому ефірі матч Динамо Київ – Ноа вболівальники зможуть подивитися на медіасервісі Megogo.

Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою Спорт та в усіх MEGOPACK.

Коментаторів матчу Динамо Київ – Ноа оголосять пізніше.

На грі працюватиме албанська бригада арбітрів на чолі з 35-річним Юджином Джая. Йому асистуватимуть Арбер Залла та Рейді Авдо. Резервним арбітром призначено Олсіона Ізейрая.

За систему VAR відповідатиме нідерландець Єрун Мансхот, якому допомагатиме албанець Альберт Дода.

Після п’яти турів Ліги конференцій Динамо достроково втратило шанси на вихід у плейоф єврокубка. Команда підходить до матчу, перебуваючи на 27 позиції, маючи три очки.

Ноа йде на 17 сходинці, маючи в активі 8 очок та продовжує боротьбу за місце у плейоф Ліги конференцій.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.