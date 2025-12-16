Шахтар – Рієка: де дивитися матч Ліги конференцій
Матч Шахтар – Рієка у шостому турі Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 18 грудня на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові.
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Матч Шахтар – Рієка, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з хорватською командою у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.
Шахтар – Рієка: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Рієка у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Хто прокоментує гру Шахтар – Рієка, стане відомо згодом.
До заключного матчу основного етапу Ліги конференцій Шахтар підходить, перебуваючи на другій сходинці з 12 очками. У попередньому турі гірники обіграли мальтійський Хамрун, гарантувавши собі плейоф турніру.
Однак, щоб завоювати пряму путівку до 1/8 фіналу підопічним Арди Турана необхідно зіграти бодай у нічию з Рієкою. Тоді команда уникне стикових матчів 1/16 фіналу.
Хорватська Хіка перебуває на 14 позиції у таблиці, маючи 8 очок в активі.