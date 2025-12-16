Матч Шахтар – Рієка у шостому турі Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 18 грудня на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Шахтар – Рієка, де дивитися в Україні та хто покаже гру гірників з хорватською командою у Лізі конференцій, розповідають Факти ICTV.

Шахтар – Рієка: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Шахтар – Рієка у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує гру Шахтар – Рієка, стане відомо згодом.

До заключного матчу основного етапу Ліги конференцій Шахтар підходить, перебуваючи на другій сходинці з 12 очками. У попередньому турі гірники обіграли мальтійський Хамрун, гарантувавши собі плейоф турніру.

Однак, щоб завоювати пряму путівку до 1/8 фіналу підопічним Арди Турана необхідно зіграти бодай у нічию з Рієкою. Тоді команда уникне стикових матчів 1/16 фіналу.

Хорватська Хіка перебуває на 14 позиції у таблиці, маючи 8 очок в активі.

