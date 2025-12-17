Динамо Київ та Ноа зустрінуться у матчі шостого туру Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра запланована на четвер, 18 грудня, на стадіоні Люблін Арена в однойменному польському місті.

Початок матчу Динамо – Ноа – о 22:00 за київським часом.

Зараз дивляться

Динамо – Крістал Пелес: прогноз букмекерів на матч

Абсолютним фаворитами матчу Динамо Київ – Ноа букмекери вважають українську команду.

На перемогу підопічних Ігоря Костюка приймають ставки з коефіцієнтом 2.19. Успіх вірменського колективу оцінюють в 3.26. Нічийний результат другого матчу Динамо – Ноа в основний час – 3.68.

Найбільш ймовірним результатом матчу прогнозують нічию – 1:1. На це дають коефіцієнт 5.70. Або на перемогу номінальних господарів із рахунком 1:0 (коефіцієнт 5.70).

Це буде перша очна зустріч команд в історії. При чому для Ноа біло-сині стануть першими в історії суперниками з України.

Після п’яти турів Ліги конференцій Динамо достроково втратило шанси на вихід у плейоф єврокубка. Команда підходить до матчу, перебуваючи на 27 позиції із трьома очками.

Ноа йде на 17 сходинці, маючи в активі 8 очок та продовжує боротьбу за місце у плейоф.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.