Шахтар і Рієка зустрінуться у матчі шостого туру основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Гра відбудеться у четвер, 18 грудня, на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові.

Початок матчу Шахтар – Рієка – о 22:00 за київським часом.

Шахтар – Рієка: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Шахтар – Рієка є підопічні Арди Турана.

На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 1.93. Успіх Рієки оцінюють в 4.54. Нічийний результат матчу Шахтар – Рієка в основний час – 3.36.

Найбільш ймовірним результатом матчу вважають нічию 1:1, на що дають прогноз 5.40. Або ж перемогу гірників з рахунком 1:0 – коефіцієнт 6.75.

Це буде перша очна очна зустріч команд в історії. Однак раніше Рієка перетиналася у єврокубках з іншими клубами з України, зокрема з Металістом та Колосом. Зі свого боку Шахтар кілька разів зустрічався із загребським Динамо.

До заключного туру основного етапу Ліги конференцій Шахтар підходить, перебуваючи на другій сходинці з 12 очками. В п’ятому турі гірники обіграли мальтійський Хамрун, гарантувавши собі плейоф турніру.

Однак, щоб завоювати пряму путівку до 1/8 фіналу підопічним Арди Турана необхідно зіграти бодай у нічию з Рієкою. Тоді команда уникне стикових матчів 1/16 фіналу.

Хорватська Рієка перебуває на 14 позиції у таблиці з вісьмома очками.

