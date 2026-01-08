Матч Атлетіко – Реал Мадрид у півфіналі Суперкубка Іспанії-2026 відбудеться 8 січня на Спортивному комплексі імені короля Абдалли у Джидді (Саудівська Аравія).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Атлетіко – Реал Мадрид, де дивитися в Україні та хто покаже мадридське дербі у півфіналі Суперкубка Іспанії, розповідають Факти ICTV.

Атлетіко – Реал Мадрид: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Атлетіко – Реал Мадрид у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Поєдинок Атлетіко – Реал Мадрид прокоментують Сергій Лук’яненко та Олександр Новак.

На грі працюватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 32-річним Матео Бускетсом Феррером.

Остання очна зустріч команд завершилася розгромною поразкою Реала на виїзді з рахунком 2:5 у вересні в Ла Лізі.

Перед тим команди зустрічалися в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/25, де вершкові вибили у серії пенальті у другому матчі матрасників з турніру.

В іншому матчі півфіналу Суперкубка Іспанії Барселона розгромила напередодні Атлетік Більбао з рахунком 5:0. Також каталонці є найбільш титулованою командою турніру (15 перемог) та чинними переможцями. У Реала на два менше.