Матч Барселона – Реал Мадрид у фіналі Суперкубка Іспанії-2026 відбудеться 11 січня на Спортивному комплексі імені короля Абдалли у Джидді (Саудівська Аравія).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Барселона – Реал Мадрид, де дивитися в Україні та хто покаже фінал Суперкубка Іспанії, розповідають Факти ICTV.

Зараз дивляться

Барселона – Реал Мадрид: де дивитися фінал Суперкубка Іспанії

Уболівальники зможуть подивитися матч Барселона – Реал Мадрид у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Остання очна зустріч команд у жовтні у Ла Лізі завершилася перемогою Реала вдома з рахунком 2:1.

У півфіналі Суперкубка Іспанії Реал здолав інший мадридський клуб Атлетіко з рахунком 2:1 завдяки голам Федеріко Вальверде та Родріго.

В іншому матчі півфіналу Суперкубка Іспанії Барселона розгромила Атлетік Більбао з рахунком 5:0.

Зазначимо, що каталонці є найбільш титулованою командою турніру (15 перемог) та чинними переможцями. У Реала на два менше.