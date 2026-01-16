Матч Сенегал – Марокко у фіналі Кубка африканських націй-2025 відбудеться 18 січня на Спортивному комплексі Мулай Абделла у Рабаті (Марокко).

Початок матчу – о 21:00 за київським часом.

Матч Сенегал – Марокко, де дивитися в Україні та хто покаже фінал Кубка африканських націй, розповідають Факти ICTV.

Сенегал – Марокко: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Сенегал – Марокко у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

У півфіналі КАН-2025 Сенегал мінімально обіграв збірну Єгипту завдяки голу Садіо Мане у другому таймі. Марокко в іншому матчі 1/2 фіналу здолав Нігерію лише у серії пенальті.

За свою історію команди зустрічалися 25 разів. У 14 іграх перемогу здобували марокканці, п’ять матчів завершувалися перемогою сенегальців, а ще у шести була зафіксована нічия.

Марокко лише раз за всю історію ставало чемпіоном Кубка африканських націй у 1976 році. Сенегал також лише раз вигравав турнір, але робив це відносно нещодавно у 2021 році.