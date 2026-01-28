Бразильський футболіст Педріньо, який виступає у донецькому Шахтарі, може отримати громадянство України та виступати за українську команду. Це нібито може статися вже у 2026 році.

Про це повідомляє авторитетне видання ESPN.

Петріньо можуть натуралізувати

За інформацією видання, у натуралізації футболіста зацікавлений головний тренер збірної України Сергій Ребров, який би хотів залучити Педріньо до майбутніх матчів збірної України.

Ба більше, ESPN стверджує, що команда спортсмена “поспішає” з оформленням документів, щоб Педріньо отримав право виступів за синьо-жовтих.

Нібито футболіста хочуть встигнути натуралізувати до матчу півфіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня.

Окрім Педріньйо деякі українські журналісти також пишуть, що УАФ розглядає натуралізацію ще одного гравця гірників Педро Енріке.

Педріньо у квітні виповниться 28 років. Він є гравцем Шахтаря із 2021 року. Проте після початку повномасштабного вторгнення футболіст перебрався до бразильського Атлетіко, за який виступав на правах оренди до середини 2024 року.

У поточному сезоні Педріньо забив шість голів і зробив сім асистів у 25 матчах.

Перепоною для отримання громадянства Педріньо може бути умова, за якою він має прожити в Україні п’ять років. Проте футболіст був відсутній у період з 2022 до 2024 років.

Водночас, є пункт про надзвичайні обставини, під які може підпасти повномасштабне вторгнення, і під час яких людина могла довгостроково залишити межі країни.

