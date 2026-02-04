Півзахисник Шахтаря Педріньо відреагував на повідомлення ЗМІ, що він отримував пропозиції про зміну громадянства заради виступів за збірну України з футболу.

У коментарі Flashscore він заявив, що не отримував пропозицій щодо натуралізації.

Педріньо про можливу зміну громадянства

Бразильський футболіст заявив, що з ним ніхто з тренерського штабу збірної України не розмовляв.

– Якщо чесно, я дізнався про це з інтернету. Ніхто з тренерського штабу не говорив безпосередньо зі мною. Чув чутки від агентів, але нічого офіційного. Я прокинувся здивованим усіма цими новинами. Це залежить не лише від мене, бо є багато факторів. Я почекаю, щоб побачити, чи дійсно є інтерес, перш ніж вирішувати щось, – сказав бразилець.

За словами Педріньо, він мріє виступати за збірну Бразилії, проте готовий грати за національну команду України.

– Я маю подумати про те, що краще для моєї кар’єри і моєї сім’ї. Грати на чемпіонаті світу – це мрія. Я завжди мріяв представляти Бразилію, але я б сів із сім’єю і розглянув, чи буде це корисно для мого розвитку, – додав футболіст.

Педріньо зазначив, що синьо-жовті близькі до кваліфікації на чемпіонат світу. Він сказав, що якщо це сприятиме його кар’єрі, то він ретельно обміркує все.

Наприкінці січня видання ESPN писало, що бразильський футболіст Педріньо може отримати громадянство України та виступати за українську команду. Це нібито може статися вже у 2026 році.

