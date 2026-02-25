Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) має намір затвердити низку змін у правилах футболу. Це торкнеться аутів, замін та VAR. Нововведення можуть запрацювати вже на майбутньому ЧС-2026.

Нові правила футболу: які зміни готують

IFAB має намір затвердити низку змін до правил на своєму щорічному загальному засіданні в Уельсі в суботу, які включатимуть надання суддям права розпочинати п’ятисекундний відлік, якщо вони вважають, що гравці занадто довго затягують введення м’яча з ауту або виконання удару від воріт.

Ймовірно передбачається, що суддя свисне, подасть сигнал, а потім почне п’ятисекундний відлік, якщо вважатиме, що є навмисна спроба затримати поновлення гри.

Якщо введення м’яча в гру займає більше п’яти секунд, воно буде скасоване, а в разі навмисного затягування з виконанням удару від воріт буде призначений кутовий.

Зміни, узгоджені в суботу, офіційно стануть частиною правил гри з 1 липня, але можуть бути ухвалені й в таких змаганнях, як чемпіонат світу, який розпочнеться трохи раніше.

IFAB також розглядає можливість запровадження 10-секундного ліміту на заміни. Команди, які перевищать цей ліміт, не зможуть випустити на поле заміну і, отже, будуть грати в меншості протягом щонайменше однієї хвилини.

Очікується, що IFAB також встановить загальний ліміт в одну хвилину, який буде застосовуватися до всіх змагань, протягом якої гравці, травмовані в результаті зупинки гри, не зможуть виходити на поле.

Як пише ESPN, метою змін, які планують ухвалити, є збереження темпу гри, а також скорочення часу, необхідного для додавання зупинок. Травми воротарів залишаться винятком із цих змін.

Чемпіонат світу також стане першим турніром, на якому будуть застосовані деякі зміни до правил VAR.

Планують надати можливість використовувати VAR для перевірки кутових ударів. Водночас, щоб не збивати темп, VAR не зупинятиме гру, якщо команда вже встигла швидко розіграти стандарт.

Протокол розширять, щоб арбітри на відеоповторах могли перевіряти червоні картки, отримані в результаті другої жовтої, і радити арбітрам переглянути рішення, якщо друге попередження є хибним.

Також пропонується, щоб VAR міг втручатися, якщо червона або жовта картка була показана не тій команді.

