Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оновив таблицю коефіцієнтів за підсумками стикових матчів у Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

У єврокубках залишився лише один представник України – донецький Шахтар, який напряму вийшов до 1/8 фіналу Ліги конференцій, уникнувши стиків.

Після стикових матчів у лютому, Україна у таблиці коефіцієнтів УЄФА перебуває на 25-му місці.

Скільки балів заробили українські клуби

Як і після минулого оновлення рейтингу, змін позиції Україна не зазнала та зберегла 25-ту сходинку.

У сезоні-2025/26 українські клуби принесли у скарбничку 6.812 бала. Це вже найкращий результат за останні п’ять сезонів. Зазначимо, що за весь сезон-2022/23 Україна здобула 5.700 бала.

Загалом Україна має у своєму активі зараз 24.412 бала у таблиці.

Відставання від Румунії, яка йде 24-ю та більше не має представників у єврокубках, становить менше одного бала. Найближча переслідувачка Словенія відстає на 0.444 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

1. Англія – 113.130 бала (9/9 клубів продовжують виступи);

2. Італія – 98.303 бала (4/7);

3. Іспанія – 92.359 бала (6/8);

4. Німеччина – 88.688 бала (5/7);

5. Франція – 80.141 бала (4/7);

6. Португалія – 69.266 бала (3/5);

7. Нідерланди – 67.012 (1/6);

8. Бельгія – 61.850 бала (1/5);

9. Туреччина – 51.075 бала (2/5);

10. Чехія – 48.325 бала (2/5);

… 24. Румунія – 25.250 бала (0/4);

25. Україна – 24.412 бала (1/4);

26. Словенія – 23.968 бала (1/4).

Загалом у першій тридцятці рейтингу відбулося дві зміни. Хорватія піднялася на 20-те місце, змістивши звідти Ізраїль.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 10–11 березня, а матчі-відповіді 17–18 березня 2026 року.

У Лізі Європи та Лізі конференцій перші матчі відбудуться 12 березня, а матчі-відповіді 19 березня 2026 року.

