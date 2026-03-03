Ірак та Об’єднані Арабські Емірати вважаються найбільш ймовірними претендентами на участь у чемпіонаті світу з футболу у разі відмови Ірану.

Про це пише британська газета The Guardian.

Хто замінить Іран на ЧС-2026 у разі відмови

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем заявив, що їхня мета – “провести безпечний чемпіонат світу за участю всіх команд”.

Водночас, президент Іранської федерації футболу Мехді Тадж висловив сумніви щодо участі своєї країни, заявивши, що “після цього нападу ми не можемо з надією чекати на чемпіонат світу”.

Газета пише, що кілька джерел повідомили, що якщо Іран відмовиться від участі, заміну, ймовірно, надасть Азіатська футбольна конфедерація.

Правила ФІФА щодо чемпіонату світу з футболу є нечіткими щодо заміни команди, яка кваліфікувалася до фінальної частини. Вони передбачають лише, що ФІФА має “виключне право вживати будь-яких заходів, які вважає необхідними”, і що вона “може вирішити замінити відповідну асоціацію-учасницю іншою асоціацією”.

Відмова Ірану від участі у чемпіонаті світу буде безпрецедентною в сучасній історії, оскільки жодна країна не відмовлялася від участі в турнірі після жеребкування з 1950 року, коли Франція та Індія не взяли участь, посилаючись на витрати на проїзд.

Іран забезпечив собі місце у фіналі чемпіонату світу, вигравши групу А третього раунду відбіркових змагань АФК, і має зіграти з Новою Зеландією та Бельгією в Лос-Анджелесі, а потім з Єгиптом у Сіетлі в межах свого квартету.

ОАЕ програли плейоф Іраку, який 31 березня зіграє в міжконтинентальному плейоф проти Болівії або Сурінаму в Монтерреї, переможці якого вийдуть у фінал.

Якщо Ірак не пройде кваліфікацію, джерела ФІФА зазначили, що він буде першим у черзі на заміну Ірану. Якщо Ірак все ж вийде до фінальної частини, його місце може зайняти ОАЕ.

ФІФА й надалі зосереджена на проведенні чемпіонату світу за графіком, попри напруженість на Близькому Сході та спільну атаку США та Ізраїлю на Іран.

Раніше США заборонили в’їзд іранським громадянам, за винятком членів збірної та персоналу. Водночас, кільком посадовцям, зокрема з футбольної федерації Ірану, включаючи її президента, було відмовлено у видачі віз для участі в жеребкуванні чемпіонату світу у Вашингтоні в грудні.

