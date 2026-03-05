Форвард збірної України Роман Яремчук відзначився дебютним голом за французький Ліон. Це сталося у матчі 1/4 фіналу Кубка Франції проти Ланса.

Матч Ліон – Ланс відбувся на стадіоні Парк-Олімпік-Ліонне у Ліоні та завершився з рахунком 2:2 в основний час. У серії пенальті влучнішими були гравці Ланса.

Ліон – Ланс: дебютний гол Яремчука

Яремчук з’явився на полі у стартовому складі. Загалом за матч він здійснив п’ять ударів по воротах суперника, зокрема два у площину. Також 75% його передач були точними.

Українець відзначився дебютним голом за Ліон, коли ткачі програвали 0:2. Це сталося у другому таймі на 68-й хвилині, коли Роман замкнув навіс від Ремі Імбера у штрафному головою, скоротивши відставання.

На четвертій компенсованій хвилині вже сам Імбер з подачі від Корентена Толіссо встановив паритет у рахунку та перевів гру у серію пенальті.

За рахунку 3:3 у серії пенальті захисник Ліона Мусса Ніакате не зумів пробити голкіпера Ланса, що стало вирішальним у визначенні володаря путівки до півфіналу Кубка Франції.

За вихід до фіналу турніру Ланс зіграє з Тулузою. Іншу пару півфіналістів сформували Страсбур та Ніцца.

