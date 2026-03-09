Колишній футболіст збірної України та донецького Шахтаря Сергій Кривцов повідомив про завершення ігрової кар’єри.

Про це він розповів у коментарі Football.ua.

Сергій Кривцов завершив кар’єру

Днями футболіст презентував власну агенцію Vector Sports Management.

Журналісти поцікавилися щодо його ігрової кар’єри, на що 34-річний футболіст заявив, що завершує виступи на професіональному рівні.

– Так. Можна сказати, що з сьогоднішнього дня, із запуском нашої агенції, Сергій Кривцов не є професійним футболістом, – сказав Кривцов.

До створення агенції Кривцова також долучився його експартнер по Шахтарю Тарас Степаненко, який взимку став гравцем Колоса.

Що відомо про Сергія Кривцова

Сергій Кривцов є вихованцем запорізького Металурга, за який він відіграв три сезони.

У 2010 році Кривцов перейшов до Шахтаря, під час виступів за який отримав виклик до національної збірної України.

У футболці Шахтаря він забив 13 голів у 224-х матчах. Разом з клубом він дев’ять разів вигравав УПЛ, сім разів Кубок та двічі – Суперкубок України.

У 2023-му футболіст переїхав в МЛС, де грав за Інтер Маямі. Кривцов встиг пограти разом із Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та іншими зірками футболу.

За чаплів провів 63 матчі, в яких забив два голи. У 2025 році він залишив Інтер Маямі.

За дорослу збірну України він відіграв 34 матчі та став чвертьфіналістом Євро-2020. Разом зі збірною U-19 він став чемпіоном Європи у 2009 році.

