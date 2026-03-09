Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися матч 1/8 фіналу ЛЧ
Перший матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться 11 березня на Сантьяго Бернабеу в Мадриді (Іспанія).
Початок матчу – о 22:00 за київським часом.
Матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті, де дивитися в Україні та хто покаже гру вершкових та містян в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.
Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися
Уболівальники зможуть подивитися матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.
Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.
Хто прокоментує поєдинок Реал Мадрид – Манчестер Сіті, стане відомо ближче до матчу.
На грі працюватиме італійська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Мауріціо Маріані. Йому асистуватимуть Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Маттео Маркетті.
Головний на VAR – Марко Ді Белло, якому асистуватиме Даніеле Чіффі.
Востаннє команди перетиналися на стадії основного етапу Ліги чемпіонів у грудні 2025 року. Тоді зустріч завершилася перемогою містян 2:1 на виїзді.
У розіграші минулого року Реал вибив Ман Сіті із плейоф раунду за вихід до 1/8 фіналу.