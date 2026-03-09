Перший матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться 11 березня на Сантьяго Бернабеу в Мадриді (Іспанія).

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті, де дивитися в Україні та хто покаже гру вершкових та містян в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, розповідають Факти ICTV.

Реал Мадрид – Манчестер Сіті: де дивитися

Уболівальники зможуть подивитися матч Реал Мадрид – Манчестер Сіті у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Хто прокоментує поєдинок Реал Мадрид – Манчестер Сіті, стане відомо ближче до матчу.

На грі працюватиме італійська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Мауріціо Маріані. Йому асистуватимуть Даніеле Біндоні та Альберто Тегоні. Обов’язки четвертого рефері виконуватиме Маттео Маркетті.

Головний на VAR – Марко Ді Белло, якому асистуватиме Даніеле Чіффі.

Востаннє команди перетиналися на стадії основного етапу Ліги чемпіонів у грудні 2025 року. Тоді зустріч завершилася перемогою містян 2:1 на виїзді.

У розіграші минулого року Реал вибив Ман Сіті із плейоф раунду за вихід до 1/8 фіналу.

