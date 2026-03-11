Міністр спорту Ірану Ахмад Доньямалі заявив, що національна команда не зможе взяти участь у Чемпіонаті світу з футболу після загибелі верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї внаслідок американо-ізраїльських атак.

Іран не братиме участь у Чемпіонаті світу з футболу

Про це він повідомив у коментарі державному телебаченню, пише Al Jazeera.

– Враховуючи, що цей корумпований режим [США] вбив нашого лідера, за жодних обставин ми не можемо брати участь у Чемпіонаті світу з футболу, – заявив міністр.

Чемпіонат світу з футболу прийматимуть США, Канада та Мексика. Водночас усі матчі групового етапу збірної Ірану заплановані в американських містах, зокрема у Лос-Анджелесі та Сіетлі.

Війна між США, Ізраїлем та Іраном розпочалася 28 лютого. За перші 12 днів бойових дій загинули 1255 людей, ще понад 12 тисяч отримали поранення.

У відповідь Тегеран здійснив серію ракетних ударів та атак безпілотниками по Ізраїлю, кількох військових базах на Близькому Сході, де розміщені американські війська, а також по інфраструктурних об’єктах у регіоні.

Міністр спорту Ірану заявив, що нинішня ситуація не дозволяє країні думати про спортивні турніри.

– Наші діти не в безпеці, і, по суті, таких умов для участі не існує. Враховуючи зловмисні дії, які вони здійснили проти Ірану, вони нав’язали нам дві війни протягом восьми чи дев’яти місяців і вбили й закатували тисячі наших людей. Тому ми точно не можемо мати такої присутності, – сказав Доньямалі.

Це перша офіційна заява представника уряду Ірану щодо можливого бойкоту турніру після початку атак США та Ізраїлю.

Раніше президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж також висловлював сумніви щодо участі збірної у чемпіонаті.

– Після цього нападу [на Іран] не можна очікувати, що ми будемо з надією дивитися на Чемпіонат світу, – заявив він 1 березня.

– Якщо Чемпіонат світу буде таким, хто при здоровому глузді відправить свою національну збірну в таке місце? – додав Тадж в ефірі іранського державного телебачення.

Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що іранська команда залишається запрошеною до участі у турнірі.

За його словами, президент США Дональд Трамп підтвердив це під час зустрічі, на якій сторони обговорювали підготовку до світової першості.

– Під час обговорень президент Трамп повторив, що іранська команда, звичайно, запрошена брати участь у турнірі в Сполучених Штатах, – написав Інфантіно в Instagram.

Чемпіонат світу з футболу 2026 року відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Іран став першою збірною, яка кваліфікувалася на турнір.

